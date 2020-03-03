1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13 yaşındaki Özlem'den 1 haftadır haber alınamıyor

Gaziantep'te yaşayan anne 1 haftadır kaybolan kızını arıyor. Haber alamadığı kızının hayatından endişe duyan anne, kızının biran önce bulunmasını istiyor.
 03 Mart 2020 23:23
Yazdır
13 yaşındaki Özlem'den 1 haftadır haber alınamıyor

Gaziantep'te yaşayan anne 1 haftadır kaybolan kızını arıyor. Haber alamadığı kızının hayatından endişe duyan anne, kızının biran önce bulunmasını istiyor.

Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Özlem Topal, annesi Mukaddes Topal'dan habersiz 1 hafta önce evden ayrıldı. 1 haftadır kızından haber alamayan anne Topal, gözyaşları içinde kızının yolunu gözlüyor. Kızının hayatından endişe duyan anne Topal, kızının biran önce bulunmasını istiyor. Evinin penceresinden sokağı gözleyen gözü yaşlı anne, kızının fotoğrafını öperek teselli oluyor.

Kızı Özlem'den 7 gündür haber alamadığını kaydeden anne Mukaddes Topal, "Kızım 7 gündür evde yok. Sesini bile duyamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Allah rızası için duyan, gören haber etsin. Yetkililere haber verdik, dilekçemizi verdik. Ben öldüm, 7 gündür bitmiş durumdayım. Çok rahatsızım zaten, gücüm kalmadı. Kızımı bekliyorum, her gün yolunu gözlüyorum. Camlardan bakıyorum, kızım gelsin diye, ama gelmiyor. İçim ciğerim yanıyor. Kızım evdeyken bir anda kayboldu. Kızım bana düşkündü. 13 yaşında, daha çok küçük. Benim yavrumu ne yaptılar, ne ettilerse bilmiyorum, kızımın hayatından endişe duyuyorum. 7 gündür gerçekten öldüm. Ölmeden önce kızımı görmek istiyorum, vallahi öldüm ben" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
04 Mart 2020 00:03		 Kartopu oynarken felaketi yaşamıştı... Berat okula gidemiyor!
03 Mart 2020 23:51
Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı
03 Mart 2020 23:41		 Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş
03 Mart 2020 23:30
Şehit askerimizin kimliği belli oldu
03 Mart 2020 23:17		 Bir günlük gelirini TSK'ya bağışladı
03 Mart 2020 23:12
Kazada yaralanan liseli Sude Naz, hayatını kaybetti
03 Mart 2020 22:41		 Kız öğrenciler yurt ışıkları ile 'İdlib' yazdı
03 Mart 2020 22:01
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
03 Mart 2020 21:31		 Şehit gümrük memurunun naaşı Mersin'e gönderildi
03 Mart 2020 21:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?00:03 - Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı00:01 - 4 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'iltica' tepkisi23:51 - Kartopu oynarken felaketi yaşamıştı... Berat okula gidemiyor!23:46 - Twitter'dan 5 bin çalışanına duyuru: Evden çalışın23:41 - Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı23:36 - Koronavirüs giderek yayılıyor! İki ülkeye daha sıçradı23:30 - Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş23:23 - 13 yaşındaki Özlem'den 1 haftadır haber alınamıyor
23:17 - Şehit askerimizin kimliği belli oldu23:12 - Bir günlük gelirini TSK'ya bağışladı23:07 - Çaykur çalışanları promosyon ihalesi sonuçlandı23:01 - Sivas'ta çıkarıldı! Esrarengiz maden dünyaya satılıyor!22:56 - Doktor kızını öldürmüştü, savunması pes dedirtti22:51 - 20 bin liralık altın çalan 3 kadın her yerde aranıyor22:46 - TSK yerli silahları ile Esad rejimine korku salıyor22:41 - Kazada yaralanan liseli Sude Naz, hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?
4 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ersun yanal'in gönderilmesi 1
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
golden state warriors 2
03.03.2020 olympiakos vs panathinaikos maçı 5
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 3
football manager 2019 1
henry onyekuru 2
tarhana çorbası 4
türbe yalamak 5
Sevdiği iki dizi ayni aksam olan bayanin hazin durumu 7
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 19 İşçi Alacak
Bozok Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelli İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 6 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Mesudiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam