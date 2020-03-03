13 yaşındaki Özlem'den 1 haftadır haber alınamıyor
|03 Mart 2020 23:23
|Yazdır
Gaziantep'te yaşayan anne 1 haftadır kaybolan kızını arıyor. Haber alamadığı kızının hayatından endişe duyan anne, kızının biran önce bulunmasını istiyor.
Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Özlem Topal, annesi Mukaddes Topal'dan habersiz 1 hafta önce evden ayrıldı. 1 haftadır kızından haber alamayan anne Topal, gözyaşları içinde kızının yolunu gözlüyor. Kızının hayatından endişe duyan anne Topal, kızının biran önce bulunmasını istiyor. Evinin penceresinden sokağı gözleyen gözü yaşlı anne, kızının fotoğrafını öperek teselli oluyor.
Kızı Özlem'den 7 gündür haber alamadığını kaydeden anne Mukaddes Topal, "Kızım 7 gündür evde yok. Sesini bile duyamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Allah rızası için duyan, gören haber etsin. Yetkililere haber verdik, dilekçemizi verdik. Ben öldüm, 7 gündür bitmiş durumdayım. Çok rahatsızım zaten, gücüm kalmadı. Kızımı bekliyorum, her gün yolunu gözlüyorum. Camlardan bakıyorum, kızım gelsin diye, ama gelmiyor. İçim ciğerim yanıyor. Kızım evdeyken bir anda kayboldu. Kızım bana düşkündü. 13 yaşında, daha çok küçük. Benim yavrumu ne yaptılar, ne ettilerse bilmiyorum, kızımın hayatından endişe duyuyorum. 7 gündür gerçekten öldüm. Ölmeden önce kızımı görmek istiyorum, vallahi öldüm ben" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
04 Mart 2020 00:03
|Kartopu oynarken felaketi yaşamıştı... Berat okula gidemiyor!
03 Mart 2020 23:51
|Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı
03 Mart 2020 23:41
|Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş
03 Mart 2020 23:30
|Şehit askerimizin kimliği belli oldu
03 Mart 2020 23:17
|Bir günlük gelirini TSK'ya bağışladı
03 Mart 2020 23:12
|Kazada yaralanan liseli Sude Naz, hayatını kaybetti
03 Mart 2020 22:41
|Kız öğrenciler yurt ışıkları ile 'İdlib' yazdı
03 Mart 2020 22:01
|Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
03 Mart 2020 21:31
|Şehit gümrük memurunun naaşı Mersin'e gönderildi
03 Mart 2020 21:12