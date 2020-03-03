Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı
|03 Mart 2020 23:41
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Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.
Akademinin Twitter hesabından "Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla paylaşılan videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasına yer verildi.
İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylenmesine akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.
Polis Akademisi öğrencilerimizin #İdlib şehitlerini anmak için hazırladıkları görsel.#BaharKalkanı Harekatını gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız. 🇹🇷@RTErdogan @suleymansoylu @TC_icisleri @mehmetaktasgm @EmniyetGM pic.twitter.com/LkOh8sLjePPolis Akademisi (@paedutr) March 3, 2020
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