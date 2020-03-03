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Twitter'dan 5 bin çalışanına duyuru: Evden çalışın

Sosyal medya devi Twitter, koronavirüsün etkili olduğu ülkelerdeki çalışanlarına "İşe gitmeyin, evden çalışın" dedi
 03 Mart 2020 23:46
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Twitter'dan 5 bin çalışanına duyuru: Evden çalışın

Corona virüsü salgınının etkili olduğu ülkelerde enfeksiyon riskine karşı ofis yerine evden çalışma artıyor. Bu yola başvuran şirketlerden biri de sosyal medya devi Twitter oldu.

Bloomberg'ün haberine göre Twitter, dün yaptığı açıklamada, küresel çapta yaklaşık 5 bin çalışanının tamamına evden çalışmaya "güçlü bir şekilde teşvik ettiğini" açıkladı. Şirket, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki çalışanlarına evden çalışmayı zorunlu tutarken, diğer ülkelerdeki ofisler isteyen ya da ihtiyaç duyan çalışanlar için açık tutuluyor.

Şirket, iç toplantıların ve diğer önemli işlerinin de olabildiğinde online yapılmasını istiyor.

Şirket ayrıca, personelin kritik olmayan tüm yolculuklarını da durdurdu ve Teksas'ta bu ay yapılması planlanan bir konferanstan da çekildi.

Koltuğu sallantıda olan Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin de ofis yerine uzaktan çalışma taraftarı olduğu ve bu yıldan itibaren yılda 6 ay Güney Afrika'da yaşayıp buradan çalışmayı planladığı biliniyor.

Dorsey'in CEO'su olduğu diğer şirket Square, de personelden evde çalışmalarını istedi.

Memurlar.Net
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