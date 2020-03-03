Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'iltica' tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu: "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."
|03 Mart 2020 23:56
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağını duyurmasına tepki gösterdi.
Bakan Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan, 1 ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.
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