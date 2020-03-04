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Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya başta olmak üzere yurt dışından gelenler ilk 14 günü evlerinde geçirmelidir. Umre'den dönenler mümkünse ziyaretçi kabul etmemelidir." dedi.
 04 Mart 2020 00:34
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Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca "Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya başta olmak üzere yurt dışından gelenler ilk 14 günü evlerinde geçirmelidir. Umre'den dönenler mümkünse ziyaretçi kabul etmemelidir." dedi.

Koca ayrıca, yurt dışından gelenlerin evden çıkacakları vakit mutlaka maske takmaları gerektiğine dikkat çekti.

İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması

Memurlar.Net
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