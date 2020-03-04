Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya başta olmak üzere yurt dışından gelenler ilk 14 günü evlerinde geçirmelidir. Umre'den dönenler mümkünse ziyaretçi kabul etmemelidir." dedi.
|04 Mart 2020 00:34
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca "Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya başta olmak üzere yurt dışından gelenler ilk 14 günü evlerinde geçirmelidir. Umre'den dönenler mümkünse ziyaretçi kabul etmemelidir." dedi.
Koca ayrıca, yurt dışından gelenlerin evden çıkacakları vakit mutlaka maske takmaları gerektiğine dikkat çekti.
İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık Müdürlüğünden 'suda alüminyum' açıklaması
04 Mart 2020 00:53
|Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
04 Mart 2020 00:03
|Kartopu oynarken felaketi yaşamıştı... Berat okula gidemiyor!
03 Mart 2020 23:51
|Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı
03 Mart 2020 23:41
|Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş
03 Mart 2020 23:30
|13 yaşındaki Özlem'den 1 haftadır haber alınamıyor
03 Mart 2020 23:23
|Şehit askerimizin kimliği belli oldu
03 Mart 2020 23:17
|Bir günlük gelirini TSK'ya bağışladı
03 Mart 2020 23:12
|Kazada yaralanan liseli Sude Naz, hayatını kaybetti
03 Mart 2020 22:41
|Kız öğrenciler yurt ışıkları ile 'İdlib' yazdı
03 Mart 2020 22:01