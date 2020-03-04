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SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu

Türk SİHA'ları, KORAL'ın yaptığı singal engellemesi sonrasında, Rus yapımı bir Pantsir hava savunma sistemini daha etkisiz hale getirdi
 04 Mart 2020 00:55
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SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu

Aselsan tarafından geliştirilen Koral (Mobil Elektronik Harp Sistemi) İdlib'de elektronik engelleme yapıyor sonrasında ise Türk yapımı SİHA'lar rejim güçlerini etkisiz hale getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, KORAL'ın yaptığı elektronik engelleme sonrasında Rus yapımı bir Pantsir -S2 hava savunma sistemi radarı aktif haldeyken etkisiz hale getirilmişti.

3 Mart 2020 tarihi itibariyle yeni bir Pantsir S1 hava savunma sistemi daha radarı aktif olmasına rağmen, köreltme sonrasında Türk SİHA'larınca vurulmuştur.

Rus yapımı Pantsir S1'ler 15 km yükseklikteki İHA'ları vurabiliyor. Pantsir S2'ler ise menzil olarak 40 bin feete kadar çıkabiliyor. Akıncı İHA'lar 40 bin feete kadar yükselebildiği için, KORAL olmadan da Rus yapımı Pantsir S1'leri etkisiz hale getirebiliyor.
Memurlar.Net
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