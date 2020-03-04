Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
|04 Mart 2020 01:14
|Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Ayrıca karşılıklı işbirliği ve diyaloğun önemi de vurgulandı" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel'dan Türkiye ziyareti
04 Mart 2020 01:17
|AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Türkiye ve AB el ele çalışmalı' mesajı
04 Mart 2020 00:54
|4 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Mart 2020 00:01
|Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'iltica' tepkisi
03 Mart 2020 23:56
|MSB: İdlib'de 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi
03 Mart 2020 21:56
|Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
03 Mart 2020 21:46
|Bakan Akar: İdlib'de bir şehidimiz var
03 Mart 2020 21:41
|TBMM'deki İdlib oturumu sona erdi
03 Mart 2020 21:36
|Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti
03 Mart 2020 21:02
|ABD'li heyet Hatay'daki temaslarını tamamladı
03 Mart 2020 20:53