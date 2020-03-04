1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarından Yunanistan'a doğru botlarla açılan göçmenler, Yunan Sahil Güvenliğinin müdahalesi sonucu denizde mahsur kaldı.
 04 Mart 2020 04:10
Yazdır
Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarından Yunanistan'a doğru botlarla açılan göçmenler, Yunan Sahil Güvenliğinin müdahalesi sonucu denizde mahsur kaldı. Ölüme terk edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında göçmen hareketliliği artarak devam ediyor. Karaada açıklarından Yunanistan'a gitmek için botlara binerek denize açılan 40 Afganistan uyruklu göçmene Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edildi. Botları, Yunanlılar tarafından Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu lastik bot içerisindeki 40 Afganistan uyruklu göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında ise lastik botları sürüklenen 15 Suriye, 14 Afganistan, 5 Kongo, 2 Irak ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmen de, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Müdürlüğünden 'suda alüminyum' açıklaması
04 Mart 2020 00:53		 Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
04 Mart 2020 00:34
Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
04 Mart 2020 00:03		 Kartopu oynarken felaketi yaşamıştı... Berat okula gidemiyor!
03 Mart 2020 23:51
Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı
03 Mart 2020 23:41		 Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş
03 Mart 2020 23:30
13 yaşındaki Özlem'den 1 haftadır haber alınamıyor
03 Mart 2020 23:23		 Şehit askerimizin kimliği belli oldu
03 Mart 2020 23:17
Bir günlük gelirini TSK'ya bağışladı
03 Mart 2020 23:12		 Kazada yaralanan liseli Sude Naz, hayatını kaybetti
03 Mart 2020 22:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:10 - Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı03:12 - Dünya Bankası'ndan Kovid-19 için 12 milyar dolarlık finansman paketi01:17 - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel'dan Türkiye ziyareti01:14 - Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi00:55 - SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu00:54 - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Türkiye ve AB el ele çalışmalı' mesajı00:53 - Sağlık Müdürlüğünden 'suda alüminyum' açıklaması00:34 - Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin00:07 - Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?00:03 - Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
00:01 - 4 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'iltica' tepkisi23:51 - Kartopu oynarken felaketi yaşamıştı... Berat okula gidemiyor!23:46 - Twitter'dan 5 bin çalışanına duyuru: Evden çalışın23:41 - Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı23:36 - Koronavirüs giderek yayılıyor! İki ülkeye daha sıçradı23:30 - Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş23:23 - 13 yaşındaki Özlem'den 1 haftadır haber alınamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?
Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
Sağlık Müdürlüğünden 'suda alüminyum' açıklaması
4 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel'dan Türkiye ziyareti
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Türkiye ve AB el ele çalışmalı' mesajı
Dünya Bankası'ndan Kovid-19 için 12 milyar dolarlık finansman paketi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 3
var kayıtları 2
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
xiaomi 1
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 4
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam 4
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 3
ayın enleri 1
asker veya polis olun diye kimse zorlamıyor 1
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
SON İLANLAR
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Burdur Çavdır SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Selinus İnşaat 31 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam