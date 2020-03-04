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4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

4 Mart 2020 tarihli Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, ait atama kararnamesi yayımlandı.
 04 Mart 2020 05:28
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4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

4 Mart 2020 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31058

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı

Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail AYAZ atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açık bulunan İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Gonca ŞENER atanmıştır.

İş Müfettiş Yardımcısı Ali AKKURT 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Ahmet Sami DÖNMEZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Murat TANRIVERDİ ve Necdet DALGIÇ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Arif Yasin AYAN ve Merve KILIÇ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat YILMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Hatay İl Müdürlüğüne, Konya İl Müdürü Uğur ÖZALIR,

- Konya İl Müdürlüğüne, Ankara İl Müdürü Vehbi KONARILI,

- Uşak İl Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Müdürü Hakan TOPAÇ,

- Gümüşhane İl Müdürlüğüne, Kars İl Müdürü Tarkan Tarık KOCAGÖZ,

- Mersin İl Müdürlüğüne, Batman İl Müdürü Haşan GÜL,

- Giresun İl Müdürlüğüne, Çanakkale İl Müdürü Hacı Bekir TUNCER,

- Çanakkale İl Müdürlüğüne, Gaziantep İl Müdürü Ferhat GÜVEL,

- Ankara İl Müdürlüğüne Yusuf İNCE,

- Yalova İl Müdürlüğüne Aydın BAKOĞLU,

- Kütahya İl Müdürlüğüne Mehmet ALBAYRAK,

- Sakarya İl Müdürlüğüne Özcan KESKİN,

- Nevşehir İl Müdürlüğüne Yusuf ŞAHİN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişleri

Adil TEKELİ,

Ahmet İNAN,

Bedirhan BEDİR,

Coşkun BANKO,

Duygu BOZTAŞ,

Ender SALAN,

Erdal NACAR,

Haşan KOÇ,

İbrahim BAKİ,

İbrahim ESER,

Mesut AYTUFAN,

Murat BÜYÜKKAYAER,

Murat SÖNMEZ,

Murtaza Çağrı ERGÜNEN,

Mustafa YILDIRIM,

Nadir SAYAR,

Özcan KALENDER,

Özlem ARABACI BİLGİN,

Süleyman CEYLAN,

Ümit Murat KEMALOGLU,

Volkan KAYA ve Zeki OVAT atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcıları Erkan PEKSOY, Muhammet TURSUN ve Mustafa BİLEK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR atanmıştır.

3 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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