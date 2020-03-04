1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 04 Mart 2020 06:08
Yazdır
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ğ) Fon portföyünün en fazla %20'si izahnamesi Kurulca onaylanan yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına, %10'u ise yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım için bu sınırlamalar uygulanmaz. Ancak tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için, izahnamesinin Kurulca onaylanmış olması şartı aranmaz. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez. Bu fıkranın (a) bendi uyarınca yapılacak ihraççı sınırı kontrolünde, fonların portföylerinde yer alan yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma payları dikkate alınmaz."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
04 Mart 2020 05:55		 Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği
04 Mart 2020 05:51
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
04 Mart 2020 05:45		 4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
04 Mart 2020 05:28
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel'dan Türkiye ziyareti
04 Mart 2020 01:17		 Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi
04 Mart 2020 01:14
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Türkiye ve AB el ele çalışmalı' mesajı
04 Mart 2020 00:54		 4 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Mart 2020 00:01
Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'iltica' tepkisi
03 Mart 2020 23:56		 MSB: İdlib'de 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi
03 Mart 2020 21:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:19 - Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi06:08 - Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik05:55 - Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik05:51 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği05:45 - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik05:28 - 4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı04:10 - Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı03:12 - Dünya Bankası'ndan Kovid-19 için 12 milyar dolarlık finansman paketi01:17 - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel'dan Türkiye ziyareti01:14 - Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi
00:55 - SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu00:54 - AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Türkiye ve AB el ele çalışmalı' mesajı00:53 - Sağlık Müdürlüğünden 'suda alüminyum' açıklaması00:34 - Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin00:07 - Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?00:03 - Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı00:01 - 4 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Bakan Soylu'dan Yunanistan'a 'iltica' tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?
Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
Sağlık Müdürlüğünden 'suda alüminyum' açıklaması
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
4 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel'dan Türkiye ziyareti
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Türkiye ve AB el ele çalışmalı' mesajı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
uyuşuk 3
sözlüğe gelmemek 1
Fenerbahçe 4
xiaomi 1
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 2
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam 4
salih bey-bozok 1
apple'ın eski model telefon sahiplerine 25 dolar ödemesi 2
idlib'den çekilirsek hatay'dan olmamız kaçınılmazdır 2
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Burdur Çavdır SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam