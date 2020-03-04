Umreden dönenlere sağlık taraması
|04 Mart 2020 06:51
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Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, Suudi Arabistan'ın umre seferlerini durdurduğunu, bu nedenle Türkiye dönüşlerin birkaç gündür yoğunlaştığını, 29 Şubat'tan bu yana kutsal topraklardan yurda günde 15 ile 25 arası uçuş icra edildiğini söyledi
VAKAYA RASTLAMADIK
Kavak, "Umre uçuşlarından dönen vatandaşlarımızı karşılamada maske ve broşür dağıtıyoruz. Daha sonra doktorlar yolcuların ateşlerini ölçerek, semptomlarını sorguluyorlar, iletişim bilgilerini alıyorlar. Termal kameralardan geçiriyoruz. Daha sonra ülkemize geçişlerine izin veriyoruz" dedi. Kavak, Sağlık Bakanlığının talimatıyla iki gün önce başlayan uygulama kapsamında umreden dönen her uçakta bir doktor ile iki yardımcı sağlık personeli bulundurulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Sağlık ekiplerimizi, buradan giden boş uçaklarla Medine ve Cidde'ye gönderiyoruz. Onlar da dönüşte yol boyunca yolcularımızın sağlık sorgulamalarını, ateş kontrollerini yapıyorlar. Uçak indikten sonra bize seyahat ve yolcularla ilgili raporları veriyorlar: Şu ana kadarki uygulamalarda semptom gösteren yolcularımız oldu. Bunlar hekimlerimiz tarafından değerlendirildi ama olası bir vakaya rastlamadık"
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