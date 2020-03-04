SİHA'lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı
|04 Mart 2020 07:36
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Rusya'nın desteklediği ve bizzat kontrol ettiği Rejim unsurlarına bulundukları noktalarda verilen karşılık neticesinde bir tane daha Pantsir-S1 hava savunma sistemi imha edildi. SİHA operasyonları ile sahada teknoloji gücünü gösteren Türkiye, karşısında rejimin ve destekçilerinin askeri kapasitesi yetersiz kaldı.
Türk uçaklarına kilitlenen Pantsir S1'i SİHA'lar vurdu
SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı 15 milyon dolarlık Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği anların yeni görüntüsünde sistemin radarının aktif olduğu görülüyor. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı Harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli Twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1'in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, "sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Türk uçaklarına kilitlenen hava savunma sitemi SİHA'lar ile imha edildi. Türkiye'nin üstün teknolojisi ile sahada uyguladığı strateji dünya çapında yankı uyandırdı.
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