1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SİHA'lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı

Suriye rejimine yönelik Bahar Kalkanı harekatını başlatan Türkiye, SİHA operasyonlarında Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemlerini tek tek imha ediyor. Elektronik harp sistemlerini en ileri seviyede uygulayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu sefer de Serakip'e konumlandırılmış ve Türk uçaklarına kilitlenen hava Pantsir S-1'i SİHA atışı ile vurdu. SİHA'lar önceki gün de bir Pantsir'i radarı açıkken imha etmişti.
 04 Mart 2020 07:36
Yazdır
SİHA'lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı

Rusya'nın desteklediği ve bizzat kontrol ettiği Rejim unsurlarına bulundukları noktalarda verilen karşılık neticesinde bir tane daha Pantsir-S1 hava savunma sistemi imha edildi. SİHA operasyonları ile sahada teknoloji gücünü gösteren Türkiye, karşısında rejimin ve destekçilerinin askeri kapasitesi yetersiz kaldı.

Türk uçaklarına kilitlenen Pantsir S1'i SİHA'lar vurdu

SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı 15 milyon dolarlık Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği anların yeni görüntüsünde sistemin radarının aktif olduğu görülüyor. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı Harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli Twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1'in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, "sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Türk uçaklarına kilitlenen hava savunma sitemi SİHA'lar ile imha edildi. Türkiye'nin üstün teknolojisi ile sahada uyguladığı strateji dünya çapında yankı uyandırdı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'ye silah vermemeleri, Türkiye'yi daha güçlü hale getirdi
04 Mart 2020 07:46		 Bakan Soylu: Yunanistan'ın kararı utanç veriici
04 Mart 2020 07:38
İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim
04 Mart 2020 07:28		 Yunanistan'da çocukları bile dövüyorlar
04 Mart 2020 07:20
Esad başını kaldıramıyor
04 Mart 2020 06:50		 Türkiye vuruyor İran milis taşıyor
04 Mart 2020 06:11
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
04 Mart 2020 06:08		 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
04 Mart 2020 05:55
Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği
04 Mart 2020 05:51		 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
04 Mart 2020 05:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:55 - Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde07:53 - Dolar güne sert düşüşle başladı07:50 - AVM'ler yüzleri tanıyacak07:50 - Cepte ikinci ele talep arttı07:46 - Türkiye'ye silah vermemeleri, Türkiye'yi daha güçlü hale getirdi07:38 - Bakan Soylu: Yunanistan'ın kararı utanç veriici07:36 - SİHA'lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı07:28 - İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim07:20 - Yunanistan'da çocukları bile dövüyorlar06:51 - Umreden dönenlere sağlık taraması
06:50 - Esad başını kaldıramıyor06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:19 - Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi06:11 - Türkiye vuruyor İran milis taşıyor06:08 - Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik05:55 - Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik05:51 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği05:45 - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?
Türkiye vuruyor İran milis taşıyor
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim
Sağlık Müdürlüğünden 'suda alüminyum' açıklaması
Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
Bakan Soylu: Yunanistan'ın kararı utanç veriici
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
03.03.2020 olympiakos vs panathinaikos maçı 5
idlib'den çekilirsek hatay'dan olmamız kaçınılmazdır 2
Kırdığın o kalbi yerine koy lütfen 1
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 3
apple'ın eski model telefon sahiplerine 25 dolar ödemesi 2
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam 4
uyuşuk 3
ruslardan ancak başka türlü dost olur 9
kelebek 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Burdur Çavdır SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam