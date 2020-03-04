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AVM'ler yüzleri tanıyacak

Milyonlarca kişinin her gün ziyaret ettiği AVM'ler yapay zeka ve nesnelerin interneti ile güvenlik önlemlerini artırıyor. Türkiye'deki 432 AVM'de kullanılacak akıllı kamera ve video sistemleri ile ziyaretçilerin yüzü tanınacak ve suçlu olması halinde güvenlik birimlerine bilgi verilecek
 04 Mart 2020 07:50
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AVM'ler yüzleri tanıyacak

Tüm dünyada yaşanan dijital dönüşümün en çok etkilediği alanlardan olan güvenlik teknolojileri Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti ekseninde çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Akıllı güvenlik kameraları, video yönetim sistemleri, biyometrik teknolojiler, yangın algılama teknolojileri artık güvenliğin temel taşları haline geldi.

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'ne göre 2019 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de toplam 432 alışveriş merkezi bulunuyor. Bu doğrultuda, alışveriş merkezlerinin de ziyaretçilerin, çalışanların, mağazaların ve diğer işletmelerin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için sadece güvenlik kameralarından oluşan güvenlik çözümlerinin bir adım ötesine geçerek akıllı yazılımlarla desteklenen ve algıladığı verilere anlam katabilen sistemleri kullanmaları önem kazanıyor.

GÜVENLİK ÖN PLANA ÇIKTI

Alışveriş merkezlerinin ziyaretçilerini, bünyesinde bulunan mağazaları, işletmeleri ve çalışanları her türlü tehdide karşı koruması ve gerekli önleyici tedbirleri alarak geniş ve kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturması gerektiğini belirten Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, "Alınan güvenlik önlemlerinin müşteri deneyimini olumsuz etkilemeden, insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlaması gerekiyor. Bu nedenle, fiziksel güvenlikle birlikte teknolojinin ön planda olduğu elektronik güvenlik çözümleri, alışveriş merkezlerinin güvenliğinde çok büyük önem taşıyor" diyor.

SUÇLULARI YAKALATACAK

Güvenlik alanında son dönemlerde en çok kullanılan teknolojilerden biri yüz tanıma sistemleri. Kalabalık yerlerden giriş turnikelerine kadar birçok alanda üst düzey güvenlik sağlanabilmesine olanak tanıyan yüz tanıma sistemleri, alışveriş merkezlerinin güvenlik altyapılarına katma değer sağlıyor. Sensormatic yüz tanıma çözümleri, gelişmiş yüz tanıma algoritması, güçlü şifreleme özelliği ve kamera bağımsız yapısıyla insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezlerine büyük avantaj sağlıyor.

Yüz tanıma işlemi sırasında her kişiye ait yüzü 256 basamaklı, değiştirilemez bir kodla tanımlayan sistem, insan yüzünde yer alan dudak ve burun gibi noktaların algoritmasını işleyerek doğruluk oranını en üst seviyeye çıkartıyor.
Yeni Şafak
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