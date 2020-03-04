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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 04 Mart 2020 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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