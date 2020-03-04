1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu: Yunanistan'ın kararı utanç veriici

"Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur"
 04 Mart 2020 07:38
Yazdır
Bakan Soylu: Yunanistan'ın kararı utanç veriici

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurduğunu belirterek, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, Yunanistan'ın iltica başvurularına ilişkin aldığı kararı eleştirdi.

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'ye silah vermemeleri, Türkiye'yi daha güçlü hale getirdi
04 Mart 2020 07:46		 SİHA'lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı
04 Mart 2020 07:36
İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim
04 Mart 2020 07:28		 Yunanistan'da çocukları bile dövüyorlar
04 Mart 2020 07:20
Esad başını kaldıramıyor
04 Mart 2020 06:50		 Türkiye vuruyor İran milis taşıyor
04 Mart 2020 06:11
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
04 Mart 2020 06:08		 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
04 Mart 2020 05:55
Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği
04 Mart 2020 05:51		 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
04 Mart 2020 05:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:55 - Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde07:53 - Dolar güne sert düşüşle başladı07:50 - AVM'ler yüzleri tanıyacak07:50 - Cepte ikinci ele talep arttı07:46 - Türkiye'ye silah vermemeleri, Türkiye'yi daha güçlü hale getirdi07:38 - Bakan Soylu: Yunanistan'ın kararı utanç veriici07:36 - SİHA'lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı07:28 - İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim07:20 - Yunanistan'da çocukları bile dövüyorlar06:51 - Umreden dönenlere sağlık taraması
06:50 - Esad başını kaldıramıyor06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:19 - Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi06:11 - Türkiye vuruyor İran milis taşıyor06:08 - Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik05:55 - Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik05:51 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği05:45 - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?
Türkiye vuruyor İran milis taşıyor
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik
İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim
Sağlık Müdürlüğünden 'suda alüminyum' açıklaması
Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla 'TSK' yazdı
Bakan Soylu: Yunanistan'ın kararı utanç veriici
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selçuk bayraktar 4
hikmet karaman 1
mülteci gibi sınırdan geçmeye çalışan vatandaş 4
asker veya polis olun diye kimse zorlamıyor 1
tiha 2
golden state warriors 2
pıypışık 10
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 2
02.03.2020 ağrı'da roketli saldırı 1
el temizliğinde avrupa ikincisi olmak 2
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Burdur Çavdır SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam