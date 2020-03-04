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Güvenlik korucularının ek tazminatları artırıldı

Güvenlik korucularının aylık 135 TL olarak belirlenen maktu tazminat ücretleri 190 TL'ye çıkarıldı
 04 Mart 2020 08:20
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Güvenlik korucularının ek tazminatları artırıldı

Güvenlik korucularının maaşlarına ilave olarak aldıkları aylık ek tazminatları 135 TL'den 190 TL'ye çıkarıldı.

Karar 15 Ocak 2020'den itibaren geçerli olarak uygulanacak.

İşte 4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede karar
Memurlar.Net
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