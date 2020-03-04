Güvenlik korucularının ek tazminatları artırıldı
Güvenlik korucularının aylık 135 TL olarak belirlenen maktu tazminat ücretleri 190 TL'ye çıkarıldı
|04 Mart 2020 08:20
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