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Esad başını kaldıramıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 34 askerimizin şehit düşmesi ile sonuçlanan hain saldırının hemen ardından başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı bütün hızıyla sürüyor. Daha önce Esad'ın Rus yapımı iki Su-24 uçağını düşüren TSK, dün de Aero L-39 Albatros savaş uçağını imha etti
 04 Mart 2020 06:50
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Esad başını kaldıramıyor

F16 savaş uçakları, radarları kilitleyip sınıra 45 kilometre uzaktaki hedefe daldı ve vurdu.

626 REJİM ASKERİ ÖLDÜ: Milli Savunma Bakanlığı, son bir günde bir savaş uçağı, bir İHA, 15 tank, 7 obüs, 2 hava savunma füze sistemi, 6 ÇNRA, üç zırhlı muharebe aracı ve bir mühimmat deposunun imha edildiğini duyurdu. Operasyonlarda 626 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

PİLOTLAR KAÇTI: Aero L-39 Albatros tipi uçağın düşürülmesi Rejim pilotlarını panikletti. Serakib ilçesi semalarındaki pilotlar acil olarak üslerine döndü. Rejim hava kuvvetleri, uçağın düşürülmesinin ardından yeni uçak kaldırmazken saldırılara Rus savaş uçakları devam etti. Rus saldırılarında dördü çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda sivil, hastanelere kaldırıldı.

ORTAK DEVRİYE: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin kritik öneme sahip Serakib'e girdiğini duyurdu. İdlib meselesi sebebiyle karşı karşıya gelen Rus ve Türk askerlerinin 27 Şubat'tan beri Halep'te ortak devriye gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu arada İdlib'de ağır kayıp veren Rejim güçleri, Türkiye'nin huzura kavuşturduğu el-Bab ilçesine bağlı Tadif beldesine yine sızma girişiminde bulundu. Esad güçleriyle Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çatışmalar yaşandı.
Türkiye
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