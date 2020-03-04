Türkiye'ye silah vermemeleri, Türkiye'yi daha güçlü hale getirdi

Mehmetçiğin İdlib'de insansız hava araçlarıyla hava savunma sistemlerini delerek yaptığı taarruz dünyada büyük şaşkınlık oluşturdu. Batı ülkeleri silah ambargolarıyla kendilerine güdümlü hale getirmeyi planladıkları Türkiye'yi daha da güçlendirdi. Son operasyon bunun ispatı oldu.

Haber Merkezi Ankara

Türkiye'nin insansız hava araçları kiraladığı, ABD'nin Predator satmadığı, İsrail Heron'larının PKK operasyonlarında arızalı diye işlevsiz hale getirildiği günler geride kaldı. Ambargolara karşı yaptığı geliştirilen yerli ve milli hamle, Türkiye'yi bölgesinde söz sahibi yaptı. Suriye'deki üç büyük harekatı kendi imkanlarıyla yapan Türkiye, İdlib'e yönelik Bahar Kalkanı Harekatı'nda da başarılarıyla söz ettirdi.

Aynı anda kalkan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), hava savunma sistemlerinin radarına yakalanmadan Esad rejimine ait hedefleri imha etti. Onlarca SİHA'nın filo halinde görev yapması da dünyada eşi benzerine rastlanmamış bir durum olarak değerlendirildi. Türkiye envanterindeki tüm yabancı menşeli silahların yerli ve mili modelini kendisi geliştirecek duruma gelmesinin altında, acı tecrübeler yatıyor.

ABD'YE BAĞIMLIYDIK

Türkiye, terörle mücadelede büyük önem taşıyan insansız hava araçlarını daha önce ABD ve İsrail gibi ülkelerden satın almaya çalışıyordu. 1990'lı yıllarda envantere katılan ilk insansız hava araçları İsrail yapımı Heron ve ABD yapımı GNAT modelleriydi. 2000'li yıllarda GNAT'ın gelişmiş versiyonları olan Predator ve Repaer SİHA'larının Türkiye'ye satışına ABD Kongresi'nden izin çıkmadı. İsrail'den alınan Heron'lar ise arızalı ve sorunluydu. Bunun üzerine Türkiye, kendi İHA ve SİHA'larını geliştirme sürecini hız verdi. Bugün kullanımda olan yerli İHA ve SİHA'lar arasında Anka ve Akıncı, Bayraktar TB2, Bayraktar DİHA ve Bayraktar Mini İHA bulunuyor.

KOBRA YERİNE ATAK

Türkiye, genel maksat helikopteri ihtiyacı için ABD'nin Sikorsky firması ile 2011'de sözleşme müzakerelerine başladı. Ortak üretim şartları da içeren sözleşme 2014'te sonuçlandı. Türkiye, 109 Sikorsky helikopter satın alacak; Ankara'da üretilecek helikopter de yurtdışına ihraç edilecekti. Ancak her şey hazır olmasına rağmen ABD satış sözleşmesine imza atmadı. Bunun üzerine Türkiye kendi yolunu çizdi ve özgün tasarım milli helikopter Gökbey ve T70 genel maksat helikopterini geliştirdi. TSK'nın envanterinde bulunan ABD yapımı Kobra helikopterlerine alternatif olarak ise milli taarruz helikopteri T-129 ATAK üretildi.

Türkiye ayrıca ABD yapımı gemisavar füzesi Harpoon yerine, yerli milli imkanlarla geliştirilen ATMACA, ABD'nin taksavar füzesi Hellfire'a alternatif yerli imkanlarla üretilen tanksavar füzesi UMTAS, ABD üretimi M115, M116 obüslere alternatif olarak milli T-155 Fırtına obüsü, yine ABD üretimi M16 piyade tüfeği yerine Milli Piyade tüfeği (MPT-76) üretiyor.

LEOPARD DEĞİL ALTAY

TSK'nın envanterinde Almanya yapımı ana muhabere tankı Leopard'lar bulunuyordu. Türkiye Suriye'de terör örgütlerine karşı operasyon düzenleyince Almanya tank satışını durduracağını duyurdu. Almanya dahil birçok Avrupa ülkesi Türkiye'ye yeni silah sistemlerinin satılmaması gibi sembolik ambargo kararlar aldı. Türkiye şimdi ALTAY tankını yerli ve milli imkanlarla geliştirerek bu sorunları aşmaya çalışıyor.

HİSAR GELİYOR

Havada ve karada başarı sağlayan Türkiye ABD'nin Patriot, Rusların S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymamak için Hisar ve SİPER projesini geliştirdi. Türkiye, ABD'nin F-35 savaş uçağı yerine de Milli Muharip Uçak (MMU) projesi üzerinde çalışıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hisar Alçak irtifa (HİSAR-A) ve Hisar Orta İrtifa (HİSAR -O) sistemlerinin önümüzdeki günlerde Suriye'de kullanılması bekleniyor.