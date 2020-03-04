Cepte ikinci ele talep arttı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Mobil İletişim Sektör Raporu'nun tanıtım toplantısında konuşan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "İkinci el cep telefonu pazarının yıllık 20 milyon adede (12-15 milyar TL) ulaştığını belirterek, artan telefon fiyatlarının kullanıcıları ikinci ele yönelttiğini söyledi.

Yolcu beraberi geliyor

Milliyet'in ekonomi servisinin haberine göre: Şu anda 3.500 liranın üzerindeki telefonlarda taksit sayısının altı aydan üç aya indirildiğini anımsatan Turnacı, "2018'de Türkiye'nin cep telefonu ithalatı 1 milyar 966 milyon dolarla son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2018'de toplamda 9 milyon 820 bin 192 cep telefonunun Türkiye'ye getirildiği ve 2017 ile kıyaslandığında ise 2018 yılındaki cep telefonu ithalatının yüzde 30 oranında düşüş yaşadığı görülüyor. Biz cep telefonunda ithalatın baskılanmasını, cari açığın azalmasını istiyoruz ama insanların teknolojiye erişimi de zorlaştırılmamalı.

Şu an tüketici kredisiyle 12 aya kadar taksit yapılırken operatörler ise üç aya kadar taksit yapabiliyor. Bu durum onbinlerce insanı istihdam eden bir sektöre zarar veriyor. Maalesef mobil iletişim sektöründe istihdam 10 bin 800 kişi azaldı. Diğer taraftan yolcu beraberinde gelen telefonlarda tekrar bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Onun için taksit sınırının 5.500 lira üstü telefonlar için sınırlandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Yüzde 18 KDV zarar veriyor

İkinci elde yüzde 18 KDV'nin sektöre zarar verdiğini kaydeden Turnacı, "İkinci el telefonu satışa koyduğunuzda yine yüzde 18 KDV ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da kullanıcıyı kayıt dışına itiyor. Devletin yıllık kaybı bir milyar lirayı buluyor. İkinci el telefonda yaşanan bu kayıt dışı durum aynı zamanda vergi güvenliğini de tehdit ediyor. İkinci el telefonların yüzde 31'i aile ya da akrabaya hediye ediliyor. Yüzde 51'lik kısmı ise elden çıkarılıyor. Ancak kayıtdışı yapılan bu satışlarda kullanıcıların bilgilerinin ikinci şahısların eline geçme riski bulunuyor" dedi.