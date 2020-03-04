Dolar güne sert düşüşle başladı

ABD Merkez Bankası (Fed) ülke ekonomisini koronavirüs salgınının etkisinden korumak için politika faizini 50 baz puan indirerek %1-%1.25 aralığına indirdi. Karar oybirliğiyle alındı. Fed tarafından yapılan açıklamada, "ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak koronavirüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı" denildi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed faiz indirimi TL'deki değer kazancının ana nedeni. Diğer büyük merkez bankalarından da benzer adımlar bekliyoruz. G7 ülkelerinin maliye politikalarında gevşeme desteği de piyasadaki iyimserlikte etkili" dedi.

BIST-100 SERT DÜŞÜŞLERİN ARDINDAN YÜKSELİŞTE

Hisse piyasası geçen hafta koronavirüs ve İdlib'deki çatışmalar nedeniyle %9'un üzerinde, bankacılık endeksi ise %13'e yakın geriledikten sonra bu hafta toparlanmaya çalışıyor.

TL'DE İYİMSERLİK YARATTI

BIST'te geçen hafta Cuma başlayan açığa satış yasağı ikinci bir duyuruya kadar devam ederken piyasada ekonomi yönetiminin alabileceği adımlar da izlenmeye devam ediliyor.

Dün küresel ve jeopolitik gelişmeler yanısıra Şubat ayı enflasyon verileri de takip edildi. Enflasyon beklentilerin altında kalırken veriler TL'de ilk tepki olarak sınırlı bir iyimserlik yarattı.