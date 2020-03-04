PKK ve FETÖ'nün 'mülteci oyunu'
|04 Mart 2020 08:09
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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: TÜRKİYE'nin, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama yönünde aldığı kararın ardından göçmenlerin sınıra akını sürerken, bazı FETÖ'cülerin de mülteci gibi sınırı geçmeye çalıştığı ortaya çıktı.
FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan eski yüzbaşı Ünal B., 1 Mart'ta Edirne'de yakalandı. Havacı yüzbaşı Ünal B.'nin, FETÖ üyelerinin örgütsel bağlantı kurmak için kullandığı iddia edilen operasyonel hat ve ankesör araması bulunduğu, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin başka bir soruşturmada yakalanarak itirafçı olan bir mahrem imamın Ünal B.'yi fotoğraflarından teşhis ettiği öğrenildi.
Meriç ilçesine bağlı Doyran köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde de göçmenlerin arasına karışarak Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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