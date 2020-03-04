1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BM kararı üzerine, Amadou Koufa'nın malvarlığı donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla Amadou Koufa adlı kişinin DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olması nedeniyle tüm malvarlıkları donduruldu.
 04 Mart 2020 08:12
Yazdır
BM kararı üzerine, Amadou Koufa'nın malvarlığı donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla Amadou Koufa adlı kişinin DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olması nedeniyle tüm malvarlıkları donduruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen ve Birleşmiş Milletler'in kararı gereğince Amadou Koufa isimli şahsın malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararı onayladı.

Amadou Koufa'nın DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olmasından dolayı bu karar alındı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Amadou Koufa'nın malvarlığı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince donduruldu.

1958 doğumlu olduğu tahmin edilen Amadou Koufa'nın Mali'li olduğu ve 6 adet farklı isim kullandığı belirtildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yunan kara sularında geri itilen düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenliği kurtardı
04 Mart 2020 09:10		 İyi Parti'li Koncuk, Cenaze namazındaki şovu böyle savundu
04 Mart 2020 08:26
Emeklilik yatırım fonlarında önemli değişiklik
04 Mart 2020 08:23		 Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
04 Mart 2020 08:02
Türkiye'ye silah vermemeleri, Türkiye'yi daha güçlü hale getirdi
04 Mart 2020 07:46		 Bakan Soylu: Yunanistan'ın kararı utanç veriici
04 Mart 2020 07:38
SİHA'lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı
04 Mart 2020 07:36		 İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim
04 Mart 2020 07:28
Yunanistan'da çocukları bile dövüyorlar
04 Mart 2020 07:20		 Esad başını kaldıramıyor
04 Mart 2020 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:24 - El Clasico'ya Türk doktor damgası09:10 - Yunan kara sularında geri itilen düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenliği kurtardı09:05 - 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi08:59 - Manisa'da işçi servisi kazası: 1 kişi hayatını kaybetti08:56 - İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti08:39 - 3 KİT şirketi kapatılarak, raylı sistemlerde yeni bir şirket kuruldu08:36 - İzmir'de gaybubet evlerine operasyonda 53 gözaltı08:34 - Adana merkezli iki ilde Bylock operasyonu: 9 gözaltı08:34 - Galatasaray'ı bekleyen 300 milyonluk problem08:32 - 5 ilde 'Komiser Yardımcılığı sınavı' soruşturması: 31 gözaltı kararı
08:30 - Çin'de virüs salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983'e çıktı08:29 - 11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı08:27 - Cenk Tosun'dan kötü haber! Sezonu kapattı08:26 - İyi Parti'li Koncuk, Cenaze namazındaki şovu böyle savundu08:23 - Emeklilik yatırım fonlarında önemli değişiklik08:21 - Maske, koruyucu eldiven koruyucu önlük ihracatı izne tabi oldu08:20 - Güvenlik korucularının ek tazminatları artırıldı08:20 - Erdoğan imzaladı, 3 şirket birleşti, TÜRASAŞ ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim
İyi Parti'li Koncuk, Cenaze namazındaki şovu böyle savundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kırdığın o kalbi yerine koy lütfen 1
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
yunanistan'ın mülteci öldürmesi 3
türbe yalamak 6
xiaomi 1
hakim ziyech 1
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
ünal karaman 1
selçuk bayraktar 4
Enflasyon rakamlarının açıklanması 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Burdur Çavdır SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam