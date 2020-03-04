BM kararı üzerine, Amadou Koufa'nın malvarlığı donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla Amadou Koufa adlı kişinin DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olması nedeniyle tüm malvarlıkları donduruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen ve Birleşmiş Milletler'in kararı gereğince Amadou Koufa isimli şahsın malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararı onayladı.

Amadou Koufa'nın DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olmasından dolayı bu karar alındı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Amadou Koufa'nın malvarlığı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince donduruldu.

1958 doğumlu olduğu tahmin edilen Amadou Koufa'nın Mali'li olduğu ve 6 adet farklı isim kullandığı belirtildi.