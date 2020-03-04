Erdoğan imzaladı, 3 şirket birleşti, TÜRASAŞ ortaya çıktı
|04 Mart 2020 08:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Raylı Ssitem Araçları Sanayii Anonim
Şirketi'nin kurulması için karar verdi. Bu gelişme ile TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ
birleşerek TÜRABAŞ'ı ortaya çıkardı.
Türkiye raylı sistem araçlarını üretmek için hamlede bulunmaya devam ediyor. Hızlı tren alanında büyük yatırımlarda bulunulmasının ardından Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla TÜRABAŞ kuruldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi'nin bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi (TÜDEMSAŞ)'ın birleştirilmesiyle Türkiye Raylı Sitem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRABAŞ) kurulmuş oldu.
TÜRABAŞ'ın merkezi Ankara'da bulunacak. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın tüzel kişilikleri TÜRABAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu anda sona erecek. Üç şirketin birleşmesiyle birlikte tüm hak ve yükümlülükler, taşınır ve taşınmazlar ile personeller TÜRASAŞ'a devrolacak.
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