Maske, koruyucu eldiven koruyucu önlük ihracatı izne tabi oldu
|04 Mart 2020 08:21
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Ticaret Bakanlığı, Coronavirüs nedeniyle ihracatı yoğun olarak yapılan kişisel koruyucu donanım ile bazı tıbbi malzemelere ilişkin olarak önlem aldı. Bazı ürünler ön izne bağlı olarak ihraç edilebilecek.
Ticaret Bakanlığı kişisel koruyucu donanım ve tıbbi eldiven, maske ve gözlük gibi mallara ilişkin olarak ihracatı ön izne tabi tuttu.
Coronavirüs'ün yoğun olarak görüldüğü ülkelere yapılan tıbbi ve kişisel koruyucu donanım ihracatı nedeniyle Ticaret Bakanlığı önlem aldı.
Ticaret Bakanlığı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ilişkin olarak değişikliğe gitti. Bundan sonra kişisel koruyucu donanım olan gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya sürülen tıbbi ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracatı ön izne bağlı hale geldi. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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