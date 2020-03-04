Cenk Tosun'dan kötü haber! Sezonu kapattı
Everton'dan devre arası Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun'un antrenmanda dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi.
|04 Mart 2020 08:27
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İngiltere premier Lig ekibi Crystal palace'ta forma giyen Cenk Tosun sakatlandı.
Milli oyuncunun dün yapılan idmanda dizinden sakatlandığı öğrenildi. Crystal palace'ın MR sonucunu beklediği kaydedilirken, Cenk'in sakatlığının ciddi olduğu iddia edildi.
Milli oyuncunun sezonu kapattığı, EURO 2020'yi de kaçırabileceği gelen bilgiler arasında. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Milli Takım forması giyen isimlerden, Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı da sezonu kapatmalarına neden olan sakatlıklar yaşamıştı.
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