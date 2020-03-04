11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
Resmi Gazetede yayımlanan karar ile 4 farklı Devlet üniversitesindeki 11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
|04 Mart 2020 08:29
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Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Adıyaman Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal, Iğdır ve Mardin Artuklu Üniversitelerinde Lisanüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.
Diğer taraftan kararın eki 2 sayılı cetvelde ise 11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı.
İşte kurulan ve kapatılan akademik birimler:
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