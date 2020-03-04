5 ilde 'Komiser Yardımcılığı sınavı' soruşturması: 31 gözaltı kararı
|04 Mart 2020 08:32
|Yazdır
İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan "Polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme" sınavlarındaki usülsüzlük iddialarıyla ilgili 5 eski komiser yardımcısı, 1 eski başpolis memuru, 1 komiser ile Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 1 işadamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve çeşitli mesleklerden toplam 31 şüpheliyi yakalamak üzere İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
04 Mart 2020 09:05
|İzmir'de gaybubet evlerine operasyonda 53 gözaltı
04 Mart 2020 08:36
|Adana merkezli iki ilde Bylock operasyonu: 9 gözaltı
04 Mart 2020 08:34
|PKK ve FETÖ'nün 'mülteci oyunu'
04 Mart 2020 08:09
|MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 9 asker yaralı
03 Mart 2020 22:14
|Samanyolu TV'nin istihbarat şefine FETÖ'den hapis
03 Mart 2020 19:48
|Hakimden 'FETÖ sanığı'na propaganda tepkisi
03 Mart 2020 19:16
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
03 Mart 2020 18:17
|Roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
03 Mart 2020 17:01
|Türk gazetecinin zor anları... Çekim anında bombardıman başladı
03 Mart 2020 16:57