1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana merkezli iki ilde Bylock operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ/PDY'nin haberleşme proğramını kullandığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
 04 Mart 2020 08:34
Yazdır
Adana merkezli iki ilde Bylock operasyonu: 9 gözaltı

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin haberleşme programı Bylock kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında bu programı kullandığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana ve İstanbul'da adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
04 Mart 2020 09:05		 İzmir'de gaybubet evlerine operasyonda 53 gözaltı
04 Mart 2020 08:36
5 ilde 'Komiser Yardımcılığı sınavı' soruşturması: 31 gözaltı kararı
04 Mart 2020 08:32		 PKK ve FETÖ'nün 'mülteci oyunu'
04 Mart 2020 08:09
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 9 asker yaralı
03 Mart 2020 22:14		 Samanyolu TV'nin istihbarat şefine FETÖ'den hapis
03 Mart 2020 19:48
Hakimden 'FETÖ sanığı'na propaganda tepkisi
03 Mart 2020 19:16		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
03 Mart 2020 18:17
Roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
03 Mart 2020 17:01		 Türk gazetecinin zor anları... Çekim anında bombardıman başladı
03 Mart 2020 16:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:24 - El Clasico'ya Türk doktor damgası09:10 - Yunan kara sularında geri itilen düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenliği kurtardı09:05 - 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi08:59 - Manisa'da işçi servisi kazası: 1 kişi hayatını kaybetti08:56 - İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti08:39 - 3 KİT şirketi kapatılarak, raylı sistemlerde yeni bir şirket kuruldu08:36 - İzmir'de gaybubet evlerine operasyonda 53 gözaltı08:34 - Adana merkezli iki ilde Bylock operasyonu: 9 gözaltı08:34 - Galatasaray'ı bekleyen 300 milyonluk problem08:32 - 5 ilde 'Komiser Yardımcılığı sınavı' soruşturması: 31 gözaltı kararı
08:30 - Çin'de virüs salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983'e çıktı08:29 - 11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı08:27 - Cenk Tosun'dan kötü haber! Sezonu kapattı08:26 - İyi Parti'li Koncuk, Cenaze namazındaki şovu böyle savundu08:23 - Emeklilik yatırım fonlarında önemli değişiklik08:21 - Maske, koruyucu eldiven koruyucu önlük ihracatı izne tabi oldu08:20 - Güvenlik korucularının ek tazminatları artırıldı08:20 - Erdoğan imzaladı, 3 şirket birleşti, TÜRASAŞ ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim
İyi Parti'li Koncuk, Cenaze namazındaki şovu böyle savundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Popülizm 1
xiaomi 1
sözlüğe gelmemek 3
Ersun yanal'in gönderilmesi 1
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 2
yunanistan'ın mülteci öldürmesi 3
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 4
el temizliğinde avrupa ikincisi olmak 3
tiha 2
golden state warriors 2
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Burdur Çavdır SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam