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Manisa'da işçi servisi kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda işçi yaralandı.
|04 Mart 2020 08:59
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda işçi yaralandı.
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