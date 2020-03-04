9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
|04 Mart 2020 09:05
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurkta 5 olmak üzere toplam 9 PKKlı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/xSNZdbk4yZT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2020
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