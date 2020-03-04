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El Clasico'ya Türk doktor damgası

İspanyol La Liga'da saha içi reklamlarda Türk estetikçi Serkan Aygın'ın reklamları dönmeye başladı.
 04 Mart 2020 09:24
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El Clasico'ya Türk doktor damgası

Daha önce Atletico Madrid maçında saha içi reklamlarda karşımıza çıkan Türk doktor Serkan Aygın reklamı, dün oynana El Clasico'da da karşımıza çıktı.

Real Madrid-Barcelona maçında saha içi reklamlarda yer alan "Dr Serkan Aygın Hair Transplantin Turkey" reklamı büyük ilgi gördü.

Reklamın bütçesi açıklanmazken, sektör temsilcileri, "Bu bölgesel olarak gösterilen bir reklam türü olabilir. La Liga'da saha içi reklamlar artık bölgesel düzeye taşındı.

Yani Türkiye'deki izleyici Japonya'daki reklamı görmüyor. Ya da İngiltere'deki izleyici ile Amerika'daki izleyicinin gördüğü reklamlar başka. Bizim tahminimiz bu reklamlar bölgesel düzeyde İngiltere, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde gösterildi" dedi.

Konu ile ilgili bir paylaşımda bulunan ESPN muhabiri Gabriele Marcotti, "Saç ekiminde bu kadar paranın olduğunu bilmiyordum. Dünyanın en büyük oyunu oynanıyor ve Türk saç ekimi reklam satın alabiliyor" dedi.
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