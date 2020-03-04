Şehit olmadan önce çektikleri videoda helallik istediler
|04 Mart 2020 09:32
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27 Şubat günü İdlib bölgesinde Esed'e bağlı rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 33 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulamasına çektikleri video ortaya çıktı.
Videoda ilk olarak Hataylı şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım görülüyor.
Ardından ise Osmaniyeli şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank videoda görülerek "Ömer" diye seslendiği birinden helallik istiyor ve "Benim hakkım varsa helal olsun" diyor. Ardından da şehitlerin diğer silah arkadaşları videoda sırasıyla sevdiklerine selam gösteriyor. Şehitlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren videoda ise Selda Bağcan'ın uğurlar olsun şarkısı çalıyor.
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