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Barbie, rol model olarak Sümeyye Boyacı'yı seçti

Barbie, ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının "Hayali Duvarları"nı ortadan kaldırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçmeye devam ediyor.
 04 Mart 2020 09:45
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Barbie, rol model olarak Sümeyye Boyacı'yı seçti

2020 yılının Türkiye'den seçilen Barbie rol modeli ise 17 yaşındaki Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı oldu.

Barbie, 2015 yılından bu yana her sene, ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocukları için rol modeller üretiyor. Aralarında futbolcu, sörfçü, koşucu, eskrim sporcusu gibi farklı mesleklerden kadınların olduğu rol model kadının ortak noktası toplumda kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen ön yargıları yıkabilmeleri ve kendi mesleklerinde ilham veren başarılara sahip olmaları.

Kolları bulunmamakla birlikte doğuştan kalça çıkıklığı olan Boyacı, birinci sınıfta ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. Akvaryumdaki balıkları dikkatli bir şekilde izledikçe kolsuz yüzdüklerini keşfetti ve yüzmeye başlamaya karar verdi.

2019 yılında Amerika'nın Indianapolis eyaletinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik dereceyle altın madalya kazandı. Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki 50 metre sırtüstü S5 kategorisindeki 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.

Dört buçuk yaşında ayaklarıyla resim yapmaya başlayan Sümeyye Boyacı, Alexander Pushkin tarafından yazılmış bir Rus masal kitabının Türkçe çevirisi olan Altın Balık için resim yaptı. Nisan 2009'da suluboya resimleri Moskova'da düzenlenen kişisel bir sergide yer aldı. Boyacı, resimlerinden birini 2010 yılında Rusya'nın First Lady'si Svetlana Medvedeva'ya hediye etti. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla Eskişehir'de geleneksel Türk el sanatları sergisine katıldı.
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