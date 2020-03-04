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Başkent'te FETÖ'nün mahrem yapısından 18 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
 04 Mart 2020 09:48
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Başkent'te FETÖ'nün mahrem yapısından 18 şüpheliye gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik Ankara merkezli operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezi ile ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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