Dolar güne sert düşüşle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|04 Mart 2020 09:50
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