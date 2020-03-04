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Dolar güne sert düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 04 Mart 2020 09:50
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Dolar güne sert düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,1420 6,1430
Avro 6,8480 6,8490
Sterlin 7,8460 7,8860
ANKARA
ABD Doları 6,1200 6,1700
Avro 6,8200 6,8800
Sterlin 7,7950 7,9310
Anadolu Ajansı
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