'Seri muhakeme' ile bin dosya sonuçlandı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılan değişiklik ile yargılamanın en kısa sürede sonuçlandırılmasını amaçlayan "seri muhakeme usulü", 1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerçekleştirilen, "seri muhakeme usulü" yargılamalar sonucu, normalde soruşturma ve yargılaması 3 ay ile 1 yıl gibi bir süre içinde bitirilecek olan yaklaşık bin dosya, iki ay gibi çok kısa bir süre içinde sonuca bağlandı.

'Seri muhakeme' ile bin dosya sonuçlandı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılan değişiklik ile yargılamanın en kısa sürede sonuçlandırılmasını amaçlayan "seri muhakeme usulü", 1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerçekleştirilen, "seri muhakeme usulü" yargılamalar sonucu, normalde soruşturma ve yargılaması 3 ay ile 1 yıl gibi bir süre içinde bitirilecek olan yaklaşık bin dosya, iki ay gibi çok kısa bir süre içinde sonuca bağlandı. 04 Mart 2020 10:07 Devamını gör