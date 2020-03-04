'Seri muhakeme' ile bin dosya sonuçlandı
|04 Mart 2020 10:07
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"Seri muhakeme usulü" hükümleri doğrultusunda kurulan özel büroda sekiz savcı görev alırken, 14 suçta seri yargılama gerçekleştiriliyor. Soruşturması tamamlanan dosyalardan yaklaşık 310'u hakkında iddianame düzenlenirken, 105'inde kamu davasının ertelenmesi kararı verildi. Soruşturması tamamlanan dosyalardan bin 800 hakkında ise takipsizlik kararı çıktı.
Süreç nasıl işliyor?
Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Soruşturma bölümünün tamamlanmasının ardından kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmezse, seri muhakeme usulü yargılama devreye giriyor. Şüphelinin müdafi huzurunda teklifi kabul etmesi halinde savcı tarafından belirlenen bir günde yeni yargılama usulü olan seri muhakeme usulüne gidiliyor. Savcı, şüpheli hakkında cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulayarak yaptırımı belirliyor. Savcı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevlendirilen asliye ceza mahkemelerinden talep ederken, mahkeme, şüpheliyi müdafi huzurunda dinleyerek, usulü aynı gün içerisinde bitiriyor.
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