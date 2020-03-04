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Ali Babacan: Kamuya alımlarda mülakatı tamamen kaldıracağız

Yeni parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan üniversiteli gençlerle buluşmasında Kamuya alımlarda mülakatı tamamen bitireceğiz dedi.
 04 Mart 2020 10:11
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Ali Babacan: Kamuya alımlarda mülakatı tamamen kaldıracağız

Ali Babacan, parti kuracağını açıkladıktan sonra ilk halka açık toplantısını üniversiteli gençlerle yaptı.

Önce gençlerin sorunlara ilişkin fikirlerini dinledi

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gençlerle Ankara'da buluşarak sohbet eden Babacan, kurulacak yeni partiye ve Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, programın ilk bölümünde gençlerin Türkiye'nin mevcut problemlerine ilişkin fikirlerini dinlerken, problemleri "En çok telaffuz edilen ekonomi, ikinci sırada özgürlük, demokrasi eksikliği, üçüncü sırada dış politika, mülteci sorunu, terör, dördüncü konu olarak hukuk/adalet meselesi" şeklinde sıraladı.

Kürt sorunu için diyalog önerdi

'Kürt sorunu'na nasıl yaklaşacağına ilişkin soruya da yanıt veren Babacan, "Diplomasiyi iyi işletemiyorsanız, siyasi diyalog iyi kuramıyorsanız ilgili ülkelerle ve bölge bölge değişmekle beraber özellikle Suriye, Irak, sosyopolitik enstrümanları iyi kullanamıyorsanız terörle mücadelede başarılı olmak mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Parti programını önümüzdeki birkaç haftaya açıklayacağız

Partinin ne zaman kurulacağına ilişkin de ipuçları veren Babacan, programın henüz tamamlanmadığını belirtirken, "Biz programın son halini, bitirmedik ama önümüzdeki birkaç hafta bitireceğiz, açıklayacağız, kamuya alımlarda mülakatı tamamen kaldırmayı düşünüyoruz" dedi. Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kamuya alımlarda mülakatı tamamen kaldırmayı düşünüyoruz"

"Kayırmacılık, eş-dost-akrabayı devlete alma, belli görevlere getirme, bunun çözümü tamamen liyakat bazlı atamalarla mümkün. Mesela biz programın son halini, bitirmedik ama önümüzdeki birkaç hafta bitireceğiz, açıklayacağız, kamuya alımlarda mülakatı tamamen kaldırmayı düşünüyoruz. Sınav neyse o.

İlk istifam mektubu 2009'da verdim

"Ben 2001'de AK Parti kurucusu oldum, 2002'de hükumet üyesi oldum, yani bakan oldum. 13 yıl bakanlık 14 yıl parti yönetimi. 2009-2010'dan itibaren ilk sinyaller gelmeye başladı, sorun sinyalleri. Yani ikinci dönemde 2007 seçimiyle beraber problem sinyalleri gelmeye başladı. Hatta benim ilk istifa mektubum Mart 2009 tarihlidir, bundan kaç sene önce. Fakat daha sonra işte düzelteceğiz, hep beraber yapacağız, dur nereye gidiyorsun gibi ikna yöntemleri nedeniyle biraz daha durdum içinde. Fakat sorunlar sadece büyüdü.
Memurlar.Net
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