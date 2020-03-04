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'Akaryakıtta KDV ÖTV'ye eklensin' talebi

Akaryakıt sektörü fatura kaçakçılığının önlenmesi için, akaryakıttaki KDV'nin ÖTV'ye dahil olmasını istiyor
 04 Mart 2020 10:12
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'Akaryakıtta KDV ÖTV'ye eklensin' talebi

Petrol Üreticileri İşveren Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt sektöründe KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesinin sorunu büyük ölçüde gidereceğini söyledi. Okumuş, "Fatura kaçakçılığı yüzünden devlete gitmesi gereken akaryakıttaki yüzde 18 oranındaki KDV şirketlerin kasasına akıyor. Bu kapsamda geçen yıl satılan akaryakıtın parasal karşılığı 15 milyar lira civarında. Bunun da vergi kaybı en az 3 milyar lira" dedi.

ŞİRKETLER YARIYA İNECEK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Merkezi'nde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Okumuş, sektörde 96 akaryakıt dağıtım şirketi ve 13 bine yakın akaryakıt bayisi ile 98 oto gaz dağıtım şirketi ve 11 bine yakın oto gaz bayisinin faaliyet gösterdiğini söyledi. Dağıtım şirketlerinin artık yeni düzenlemelere tabii olacağını belirten Okumuş, "Şubat 2019'daki yasal düzenlemeyle dağıtım sektörüne giriş zorlaştı. Getirilen şartlarla bu işe yatırım yapan, sermaye yatıran gerçek kişiler kalacak. Tahminimiz, 2020'nin sonunda 96 dağıtım şirketinden yüzde 50'sinin elenmesi yönünde" dedi.

AYNI FATURAYLA SATIŞ

Milliyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre: Sektörde şu anda en büyük sorunun fatura kaçakçılığın olduğunu ve burada farklı yöntemlerin uygulandığını belirten Okumuş, "Bazı dağıtım şirketleri, bayileri ile anlaşarak tek irsaliye ile onlarca tanker akaryakıt ikmali yaptıktan sonra sadece tek irsaliye için fatura tanzim ediyor. Bir başka ifadeyle aynı irsaliye ile 5 tanker akaryakıt ikmali yapılıp gönderilirken, bunların sadece bir tanesi için fatura kesilmiş oluyor. Bunun sonucunda devletimizin hazinesi büyük ölçüde vergi kaybına uğrarken, sektörümüzde de önemli boyutlarda haksız rekabetin yaşanmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı.

KAÇAKÇILIK BİTER

Fatura kaçakçılığı yapmak üzere sektöre giren akaryakıt dağıtım şirketlerinin akaryakıtı başka yere, faturasını başka yere sattıklarını da vurgulayan Okumuş, şunları söyledi: "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları ile görüşüp, KDV'yle ilgili talebimizi ilettik. Talebimiz, akaryakıta KDV'nin olmaması, KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesi. Ülkemizde akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı önlemek için atılacak en önemli adım budur. Sektörde fatura ticareti ciddi bir sorun. Geçen yıl 2 milyon 723 bin ton satılmadan faturalandırılan akaryakıt söz konusu. Söz konusu akaryakıtın parasal karşılığı 15 milyar lira civarında. Devletimiz burada büyük bir kayba uğruyor, bu kaybın önlenmesi gerekiyor. KDV ÖTV'ye dahil edilsin. Hemen yarın başlansın, bir gün sonra yolsuzluk, vergi kaçakçılığı hiçbir şekilde konuşulamaz."
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