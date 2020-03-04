Bakan Pekcan'dan Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı hakkında açıklama
Bakan Pekcan: '(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı.'
|04 Mart 2020 10:16
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