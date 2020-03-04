1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 azalarak 110.959,21 puana geriledi
 04 Mart 2020 10:22
Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 azalarak 110.959,21 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 248,06 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 110.959,21 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 düşüş kaydetti, holding endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir şekilde politika faizini düşürmesinin ardından hızlanan yükselişi ile yüzde 3,63 değer kazanarak, günü 111.207,27 puandan tamamladı.

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, dün akşam politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

Fed'in, 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez planlı toplantılarının dışında faiz kararı alması, küresel piyasalarda şok etkisine neden olurken, genişlemeci politikaların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in hamlesinin finansal piyasaları desteklemekle birlikte Kovid-19 salgını ve ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri artırdığına dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte yatırımcıların Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışına daha duyarlı hale gelebileceğini söyledi.

Bugünün yoğun veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI'ların öne çıktığını, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
04 Mart 2020 07:55		 Dünya Bankası'ndan Kovid-19 için 12 milyar dolarlık finansman paketi
04 Mart 2020 03:12
Sivas'ta çıkarıldı! Esrarengiz maden dünyaya satılıyor!
03 Mart 2020 23:01		 Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması
03 Mart 2020 20:45
50 ilin beklediği 145 yıllık rüyada sona doğru
03 Mart 2020 20:37		 Vergi borcu olanlar dikkat! Limit yükseltildi
03 Mart 2020 18:33
Ekonomistler, enflasyon verisini değerlendirdi
03 Mart 2020 12:38		 Google'dan Türk akademisyenin yapay zeka konulu projesine destek
03 Mart 2020 11:56
Kokoreç karaborsaya düştü
03 Mart 2020 11:55		 Ticaret Bakanı Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
03 Mart 2020 11:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:59 - Soylu Yunanistan'a giden göçmek sayısını açıkladı10:58 - FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı10:56 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği yayımlandı10:54 - Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu10:45 - Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu10:33 - İran'da bu sefer Ticaret Bakanına virüs bulaştı10:32 - BMW logosunu değiştirdi10:32 - Türkiye Maarif Vakfına MEB bütçesinden kaynak aktarıldı10:30 - Kendini gaspettiren muhasebecinin oyunu deşifre oldu10:29 - Eskişehir POMEM kapatıldı
10:25 - Manisa'da işçi taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı10:25 - 2020 ödenekleri belli oldu. İşte en çok pay ayrılan Kalkınma Ajansı10:23 - Bolu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı10:22 - Borsa güne düşüşle başladı10:21 - Tümer Metin: Bana bahis şikesi teklifi yaptılar10:16 - Bakan Pekcan'dan Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı hakkında açıklama10:15 - Sağlık görevlisi Büşra, Türk insanını hem duygulandırdı hem gururlandırdı10:14 - DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ve oğlu tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
golden state warriors 2
ünal karaman 1
01.03.2020 real madrid vs barcelona maçı 2
medipol başakşehir 1
şu an çalan şarkı 3
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 4
kelebek 1
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 1
asker veya polis olun diye kimse zorlamıyor 1
football manager 2019 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Burdur Çavdır SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam