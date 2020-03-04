2020 ödenekleri belli oldu. İşte en çok pay ayrılan Kalkınma Ajansı

Ekli "2020 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2020 YILINDA KALKINMA AJANSLARINA KULLANDIRILACAK TRANSFER ÖDENEKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2020 yılında tahsis edilecek payların belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Ajanslara tahsis edilecek paylar

MADDE 2- (1) Kalkınma ajansları 2020 yılı transfer ödeneği 331.755.000 TL olarak öngörülmüş olup, bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmının (281.991.750 TL) ajanslar arasında dağılımı; ödeneğin öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasındaki düzey 2 bölgeler bazındaki dört gelişmişlik grubuna göre dağıtılması, grup içi ödenek tahsisinde ise nüfus ve SEGE endeks değerlerinin esas alınması suretiyle ekli tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

(2) Ödeneğin bakiye yüzde 15'lik kısmı (49.763.250 TL) ajansların 2019 yılındaki performansına göre yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılacaktır.

(3) 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli Cetvelin 20 nci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.

(4) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ajans performanslarının tespiti, bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımında nakit yönetimi ve Bütçe Kanununun ilgili tertibindeki ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

