1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 ödenekleri belli oldu. İşte en çok pay ayrılan Kalkınma Ajansı

2020 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödenekleri belli oldu. En büyük transfer ödeneği Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerine ayrıldı
 04 Mart 2020 10:25
Yazdır
2020 ödenekleri belli oldu. İşte en çok pay ayrılan Kalkınma Ajansı

Ekli "2020 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2020 YILINDA KALKINMA AJANSLARINA KULLANDIRILACAK TRANSFER ÖDENEKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Karar, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2020 yılında tahsis edilecek payların belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Ajanslara tahsis edilecek paylar
MADDE 2- (1) Kalkınma ajansları 2020 yılı transfer ödeneği 331.755.000 TL olarak öngörülmüş olup, bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmının (281.991.750 TL) ajanslar arasında dağılımı; ödeneğin öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasındaki düzey 2 bölgeler bazındaki dört gelişmişlik grubuna göre dağıtılması, grup içi ödenek tahsisinde ise nüfus ve SEGE endeks değerlerinin esas alınması suretiyle ekli tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
(2) Ödeneğin bakiye yüzde 15'lik kısmı (49.763.250 TL) ajansların 2019 yılındaki performansına göre yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılacaktır.
(3) 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli Cetvelin 20 nci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.
(4) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ajans performanslarının tespiti, bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımında nakit yönetimi ve Bütçe Kanununun ilgili tertibindeki ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
04 Mart 2020 10:45		 Türkiye Maarif Vakfına MEB bütçesinden kaynak aktarıldı
04 Mart 2020 10:32
Eskişehir POMEM kapatıldı
04 Mart 2020 10:29		 11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
04 Mart 2020 08:29
Maske, koruyucu eldiven koruyucu önlük ihracatı izne tabi oldu
04 Mart 2020 08:21		 Erdoğan imzaladı, 3 şirket birleşti, TÜRASAŞ ortaya çıktı
04 Mart 2020 08:20
Umre'den dönen yolculara sağlık taraması yapıldı
03 Mart 2020 21:07		 Bahar Kalkanı'nda bir ilk; Sürü SİHA'lar ön planda
03 Mart 2020 20:06
AFAD, Van'a 3 milyon liralık yardım ödeneği gönderdi
03 Mart 2020 19:36		 25. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
03 Mart 2020 19:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:59 - Soylu Yunanistan'a giden göçmek sayısını açıkladı10:58 - FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı10:56 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği yayımlandı10:54 - Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu10:45 - Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu10:33 - İran'da bu sefer Ticaret Bakanına virüs bulaştı10:32 - BMW logosunu değiştirdi10:32 - Türkiye Maarif Vakfına MEB bütçesinden kaynak aktarıldı10:30 - Kendini gaspettiren muhasebecinin oyunu deşifre oldu10:29 - Eskişehir POMEM kapatıldı
10:25 - Manisa'da işçi taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı10:25 - 2020 ödenekleri belli oldu. İşte en çok pay ayrılan Kalkınma Ajansı10:23 - Bolu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı10:22 - Borsa güne düşüşle başladı10:21 - Tümer Metin: Bana bahis şikesi teklifi yaptılar10:16 - Bakan Pekcan'dan Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı hakkında açıklama10:15 - Sağlık görevlisi Büşra, Türk insanını hem duygulandırdı hem gururlandırdı10:14 - DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ve oğlu tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
rüya ile gerçeğin karıştırılması 2
tiha 2
idlib'den çekilirsek hatay'dan olmamız kaçınılmazdır 2
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 3
ülker 9 kat tat 5
Fenerbahçe 4
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 1
tarhana çorbası 3
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 9
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Burdur Çavdır SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam