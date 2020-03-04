Kendini gaspettiren muhasebecinin oyunu deşifre oldu

Yenimahalle'de meydana gelen gasp olayını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlatan polis, kendini gasbettiren muhasebecinin filmleri aratmayan planını ortaya çıkardı.

Yenimahalle ilçesinde hurda alım satım işi yapan bir şirkette ön muhasebe elemanı olarak çalışan B.Ö, başka bir şirkette çalışan arkadaşı H.B. ile Serhat Mahallesi'nde bir bankadan şirkete ait 455 bin lira nakit parayı çektikten sonra ayrıldı.

Bankadan yaklaşık 50 metre uzaklıkta B.Ö. ve H.B'nin otomobilinin önünü araçla kesen şüpheliler, B.Ö'yü yüzüne biber gazı sıkmak suretiyle etkisiz hale getirerek paraların bulunduğu çantayı gasbetti.

B.Ö. ve H.B'nin durumu polise bildirmesi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

- Onlarca kamera kaydı incelenerek tespit edildi

Ekipler, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, şüphelilerin kaçtığı ön plakası olmayan arka plakasının ise sahte olduğunu belirledikleri kiralık otomobili Yenimahalle'de terk edilmiş halde buldu.

Araçta yapılan parmak izi çalışmalarında ise şüphelilerin Bursa'dan Ankara'ya gelen A.R.G. ve Ü.A.G. olduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, gasp şüphelilerinin olay sonrası Bursa'ya gittiklerini belirledi. Bunun üzerine Ankara'dan Bursa'ya giden ekipler şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen zanlılar, emniyetteki sorgularında, soygunu gasbettikleri muhasebeci B.Ö. ve H.B'nin planladığını, kendilerini ise cezaevinde tanıştıkları A.C.K'nin Ankara'ya çağırdığını söyledi. Polis bunun üzerine B.Ö. ile H.B'yi de gözaltına aldı.

- Muhasebecinin film gibi planı

B.Ö, sorgusunda paraya ihtiyacı olduğunu, yaptığı gasp planını gerçekleştirmek için kendilerine komşu bir şirkete çalışan arkadaşı H.B'den yardım istediğini, H.B'nin ise gasp için daha önceden tanıdığı ve aranma kaydı bulunan A.C.K'ye durumu anlattığını ve A.C.K'nin ise cezaevi arkadaşları A.R.G. ve Ü.A.G'yi Bursa'dan çağırdığını itiraf etti.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, şüphelilerden A.R.G. ve Ü.A.G'nin bir pastanede H.B. ile bir araya geldiği, olay öncesinde hep birlikte keşif yaparak planın provasını yaptıkları da ortaya çıktı.

- Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Yakalanan B.Ö, H.B, A.R.G. ve Ü.A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada firari A.C.K. ile olayda kullanılan aracı kiralayan B.K'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.