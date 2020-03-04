Eskişehir POMEM kapatıldı
Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Alt Birimleriyle Birlikte Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2202)
|04 Mart 2020 10:29
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