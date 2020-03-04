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İran'da bu sefer Ticaret Bakanına virüs bulaştı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
 04 Mart 2020 10:33
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İran'da bu sefer Ticaret Bakanına virüs bulaştı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Anadolu Ajansı
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