İran'da bu sefer Ticaret Bakanına virüs bulaştı
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
|04 Mart 2020 10:33
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