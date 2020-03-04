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BMW logosunu değiştirdi

Alman otomotiv şirketi BMW 23 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi. İşte BMW'nin yeni logosu ve logonun anlamı...
 04 Mart 2020 10:32
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BMW logosunu değiştirdi

BMW oldukça radikal bir değişime imza attı. Alman otomotiv şirket 23 yıl sonra logosunu değiştirdi. Şirket en son 1997 yılında benzer bir değişikliğe gitme kararı almıştı.

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor"

BMW LOGOSUNUN ANLAMI NE?

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.
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