Türkiye Maarif Vakfına MEB bütçesinden kaynak aktarıldı
|04 Mart 2020 10:32
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Türkiye Maarif Vakfına, 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 684 milyon Türk Lirasına kadar kaynak aktarılacak
4 mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2211
Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
CUMHURBAŞKANI
3/3/2020 TARİHLİ VE 2211 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni eğitim metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır.
Kaynak tutarı
MADDE 2- (1) Türkiye Maarif Vakfına, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 684 milyon Türk Lirasına kadar kaynak aktarılabilir.
Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
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