FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
|04 Mart 2020 10:58
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Trabzon merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Trabzon merkezli İstanbul, İzmir, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da 25 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında aktif görevdeki öğretmen 2 "mahrem imam", astsubaylıktan istifa ederek Trabzon Büyükşehir Belediyesinde görev yapan zabıta ile aktif görevdeki üsteğmen, astsubay ve uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan daha önce açığa alınan pilot üsteğmen ile örgütün sözde mahrem imamı olduğu belirlenen öğretmen tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 2 askerin ise arandığı öğrenildi.
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