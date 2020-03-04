Yapı Kredi'den emekli maaş promosyonu açıklaması

Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

Emekli maaşları şubelerin yanı sıra, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla Yapı Kredi'ye taşınabilecek.

Banka, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.

Öte yandan Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.