Gram altın 322 lira seviyelerinde
|04 Mart 2020 11:04
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 321,7 liradan alıcı buluyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 321,1 liradan tamamladı.
Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 321,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 528 lira, Cumhuriyet altını da 2.160 liradan satılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) süpriz faiz indiriminin ardından 1.586 dolardan 1.649 dolara yükselen altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.637 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, başta Fed olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve salgın sebebiyle artan risk algısının, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini bildirdi.
Teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.
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