Elazığ'daki depremin ardından DASK'tan 31 milyon TL'lik ödeme
|04 Mart 2020 11:10
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- Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 23 bin hasar ihbarı yapıldı.
AA muhabirinin DASK'ın internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK, hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı.
2 Mart itibarıyla Elazığ, Malatya ve çevre illerden Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı sayısı 23 bini buldu. 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK tarafından 31 milyon TL'yi aşkın ödeme gerçekleştirildi.
Bu arada, bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
- Elazığ'da depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 45'e yaklaştı
Elazığ'daki 123 bin 310 konuttan 54 bin 925'i, Malatya'da da 165 bin 690 konuttan 72 bin 582'sinin Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunuyor. Depremin ardından Elazığ'da depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 44,50'ye yükseldi. Bu oran, Malatya'da ise yüzde 43,80'e çıktı.
Öte yandan, Türkiye genelindeki 17 milyon 682 bin 80 konutun yüzde 54,90'ının Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. DASK, kurulduğu günden bu yana 37 bin 498 hasar için 240 milyon TL'yi aşkın tazminat ödedi.
- Hasar ihbarları AloDask125 çağrı merkezine
DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, 24 Ocak ve sonrasında gerçekleşen Elazığ depremlerinden sonra hasarlı binalara düzenlenecek sigorta poliçelerine ait hasarların teminat kapsamı dışında değerlendirileceği kaydedildi.
Bu arada, hasar ihbarları, AloDask125 çağrı merkezi veya sesli yanıt sistemi üzerinden ve "www.dask.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
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